Toni risponde a Frey: "Dare la colpa solo ai giocatori permetterebbe a molte persone di nascondersi"

Luca Toni risponde al post dell'amico Frey esprimendo il suo pensiero sul momento in casa Fiorentina

Dopo la brutta sconfitta di Bergamo, Sebastian Frey ha espresso la propria opinione tramite un post Instagram, sul brutto momento che sta attraversando la Fiorentina (Clicca qui). Poco dopo, fra i commenti del post, è arrivata la risposta dell'ex compagno di squadra amico Luca Toni. Ecco le parole del bomber:

" I campioni come Ribery sicuramente devono adesso dare una mano importante per risollevare la situazione sia in campo che nello spogliatoio e ne sono sicuro che darà il 100% perché lo conosco e so quanto ci tiene. Ma non può da solo, sarebbe troppo facile dare la colpa solo a loro, così molte persone potrebbero nascondersi dietro a questo e te lo sai meglio di me Seba. Tutti devono remare nella stessa parte e metterci tutti la faccia. Così, solo uniti, si possono risollevare perché davvero la Fiorentina non può stare in quella posizione".

Di seguito il commento integrale scritto da Toni sotto il post di Frey:

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