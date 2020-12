COMMISSO FURIOSO, LA FIORENTINA HA DECISO: SQUADRA IN RITIRO DA DOMANI

La sconfitta contro l’Atalanta ha lasciato il segno in casa Fiorentina, come appreso dalla redazione di Labaroviola, la società viola, a cominciare dal Presidente Rocco Commisso fino a Joe Barone sono letteralmente furiosi dopo la partita di oggi persa malamente. La squadra non andrà oggi in ritiro solamente perché mancano i tempi tecnici per organizzare a livello logistico tutto il trasferimento e la sistemazione ma da domani, fino a data da destinarsi, la squadra sarà in ritiro.

LEGGI ANCHE, PRANDELLI: “SQUADRA SI DEVE TIRARE FUORI DA TUTTO QUESTO, NON TIRIAMO IN PORTA”