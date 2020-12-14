Frey: "Il problema della Fiorentina va oltre i giocatori". Poi l'appello: "Ribery, abbiamo bisogno di te!"

Le parole dell'ex portiere viola

"Iniziare la settimana vedendo la Fiorentina così in basso - ha scritto Sebastien Frey, ex giocatore viola su Instagram - così impotente dispiace un sacco... io penso che il problema va oltre i giocatori... perciò non ritengo giusto dare la colpa solo a loro... Per quello che riguarda la squadra: Penso che ora i leader devono prendere in mano la squadra, lo spogliatoio (solo se tutti ci credono ne potremo venire fuori) ... Franck Ribery sei un campione, e so quanto ci tieni a lasciare il segno a Firenze, perciò da campione che sei ora abbiamo bisogno della tua esperienza e del tuo talento, hai indossato maglie importanti, hai vinto tanto, ti sei rimesso in gioco venendo qui... lo so che da solo in uno sport di squadra e difficile, ma prova a far capire a tutti che dare il massimo ogni partita e un dovere conto su di te campione !!! La Fiorentina ha bisogno di te, di tutti voi!

Forza ragazzi, forza Fiorentina, forza Viola! Insieme".

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