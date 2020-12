CorSport, la Fiorentina è crollata a Bergamo, Prandelli ha tolto i senatori ma l’esperimento non è riuscito

Oggi nelle sue pagine il Corriere dello Sport ha scritto che Cesare Prandelli ieri nella sfida tra Atalanta e Fiorentina ha provato a togliere i senatori per inserire i giocatori più freschi come Eysseric, Venuti e Lirola. Essi però non si sono rivelati all’altezza. La Fiorentina ha subito per tutta la gara, per ora il cambio tecnico non si è visto, Due punti in 6 partite, troppo poco.

