CorSport, Fiorentina in ritiro senza un termine, tutto dipenderà dai risultati ma il calendario è difficile

La Fiorentina intanto andrà in ritiro da oggi poi si vedrà, non c’è una data di fine dalla contromisura dura che ha deciso ieri sera di adottare la società viola dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Motivo? Tutto dipenderà dai risultati. Ora al Franchi la Fiorentina incontrerà Sassuolo e Verona, poi trasferta allo Stadium contro la Juventus. Prandelli è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Viola a -7 punti dalla prima Fiorentina di Commisso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NARDELLA: “IL FRANCHI VA AMMODERNATO. QUEST’ANNO SONO STATI SPESI 500MILA EURO PER TENERLO A NORMA”