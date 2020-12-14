Nardella: "Il Franchi va ammodernato. Quest'anno sono stati spesi 500mila euro per tenerlo a norma"

Le parole del sindaco di Firenze

"Lo stop alla ristrutturazione dell'Artemio Franchi? Movimenti come quello di Italia Nostra - ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze a Lady Radio - hanno sicuramente ostacolato dovere strutture. Non vedo blocchi del genere da Italia '90. Sono stanco di sentire sempre "no" sul Franchi, è una struttura deteriorata, va ammodernato. C'è un problema serio, il comune di Firenze ha speso 500.000 euro per tenerlo a norma, il prossimo anno essa aumenterà".

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