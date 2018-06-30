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Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues

Sul sito del club russo, lo Spartak Mosca, è apparso un comunicato ufficiale di saluto a Mario Pasalic centrocampista croato ex Milan a lungo corteggiato da Corvino che sta trattando con il Chelsea do...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2018 11:24
Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Sul sito del club russo, lo Spartak Mosca, è apparso un comunicato ufficiale di saluto a Mario Pasalic centrocampista croato ex Milan a lungo corteggiato da Corvino che sta trattando con il Chelsea dove adesso rientrerà un prestito con diritto di riscatto. Seguiranno sicuramente sviluppi...

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