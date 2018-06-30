Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues
Sul sito del club russo, lo Spartak Mosca, è apparso un comunicato ufficiale di saluto a Mario Pasalic centrocampista croato ex Milan a lungo corteggiato da Corvino che sta trattando con il Chelsea do...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2018 11:24
Sul sito del club russo, lo Spartak Mosca, è apparso un comunicato ufficiale di saluto a Mario Pasalic centrocampista croato ex Milan a lungo corteggiato da Corvino che sta trattando con il Chelsea dove adesso rientrerà un prestito con diritto di riscatto. Seguiranno sicuramente sviluppi...