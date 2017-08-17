Niente Fiorentina per M'baye Niang. Va allo Spartak Mosca per 18 milioni, domani le visite...

M'Baye Niang è vicino a diventare un giocatore dello Spartak Mosca. Domani l'attaccante del Milan dovrebbe sostenere le visite mediche a Roma dopo che è stato raggiunto un accordo tra il club russo, a...

M'Baye Niang è vicino a diventare un giocatore dello Spartak Mosca. Domani l'attaccante del Milan dovrebbe sostenere le visite mediche a Roma dopo che è stato raggiunto un accordo tra il club russo, allenato dall'italiano Massimo Carrera, e i rossoneri sulla base di 18 milioni di euro. Niang, che ieri non si è allenato con il Milan e non è stato convocato per la gara di Europa League di questa sera contro lo Shkendija, raggiungerà in Russia un suo ex compagno di squadra al Milan, Luiz Adriano, passato ai moscoviti lo scorso mese di gennaio. La notizia è riportata dall'ANSA.