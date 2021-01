TMW, Kokorin ha lasciato il ritiro a Dubai dello Spartak, ora a Mosca per il visto, poi l’Italia

Aleksandr Kokorin è un nuovo attaccante della Fiorentina. Affare da 5 milioni per lo Spartak Mosca che ha già ufficialmente comunicato il suo addio, tre anni e mezzo di contratto in viola per il russo che percepirà a Firenze 1.7 milioni di euro. Il giocatore ha spiegato che “mancano solo le visite mediche” che effettuerà lunedì, poi martedì sarà sulle rive dell’Arno per iniziare la sua nuova avventura. Intanto, in questi momenti, Kokorin lascia il ritiro a Dubai dello Spartak e sta prendendo un volo per Mosca. Lì espleterà le pratiche per il visto e poi s’imbarcherà verso l’Italia. Lo riporta TMW.

LEGGI ANCHE, KOKORIN: “HO DETTO A SOBELEV CHE GLI PREPARERÒ UN POSTO ALLA FIORENTINA PER QUANDO SARÒ VECCHIO”