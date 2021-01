Queste la nota ufficiale sul proprio sito ufficiale dello Spartak Mosca, il club russo dove giocava l’attaccante Kokorin: “Lo Spartak comunica di aver raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell’attaccante Alexander Kokorin. In un futuro molto prossimo, l’attaccante andrà in Italia per una visita medica e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola di 3,5 anni”.

Di seguito le parole dell’agente: “Auguriamo ad Alexander di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio europei!”

LEGGI ANCHE KOKORIN È DELLA FIORENTINA FINO AL 2024