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Notizie Comunicato Fiorentina

Il Napoli non ci sta: "Basiti. Non aderiamo più a iniziative contro il razzismo". Il comunicato sul caso Acerbi

26 marzo 2024 19:18

Possibile tegola Bonaventura, il report medico: "Fastidio all'adduttore destro. Da valutare"

20 aprile 2023 21:45

Comunicato Spartak Mosca: "Kokorin ha trovato l'accordo con la viola"

21 gennaio 2021 16:22

No demolizione Franchi, Commisso: "Ora trovate i soldi per aggiustarlo"

15 gennaio 2021 18:15

Curva Fiesole: "Non abbiamo fatto nulla per la manifestazione di stasera"

30 ottobre 2020 15:15

Comunicato: "La Curva Fiesole non sarà un luogo per stare distanziati"

16 settembre 2020 15:18

Comunicato Juventus: intesa tra la società, i calciatori e Sarri per la riduzione dei compensi

28 marzo 2020 20:04

Comunicato della Lega: mercoledì 4 marzo si terrà un'assemblea urgente

01 marzo 2020 19:03

Comunicato della Lazio contro Gasperini: "Ciro Immobile non ha mai fatto simulazioni"

20 ottobre 2019 15:54

ACF, ecco i numeri ufficiali dei giocatori sulle maglie. Sottil prende il numero 11, Venuti il 23

16 agosto 2019 14:02

ACF, domani cancelli aperti dalle 17.30. Ecco cosa non sarà possibile introdurre allo stadio..

25 febbraio 2019 18:08

LETTERA DI UN TIFOSO COME VOI, FIORENTINO ED INNAMORATO DELLA FIORENTINA. TRA COMUNICATI “ANONIMI” E 1926... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

26 luglio 2018 00:41

Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"

19 dicembre 2017 14:16

Comunicato ACF, società stupita dalla decisione del GIP. Sempre stati corretti...

25 settembre 2017 21:20

Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

31 agosto 2017 20:46

ACF, domani alle 14:30 si terrà la presentazione di German Pezzella, il comunicato ufficiale...

23 agosto 2017 19:19

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