Notizie Comunicato Fiorentina

Il Napoli non ci sta: "Basiti. Non aderiamo più a iniziative contro il razzismo". Il comunicato sul caso Acerbi
26 marzo 2024 19:18
Possibile tegola Bonaventura, il report medico: "Fastidio all'adduttore destro. Da valutare"
20 aprile 2023 21:45
Comunicato Spartak Mosca: "Kokorin ha trovato l'accordo con la viola"
21 gennaio 2021 16:22
No demolizione Franchi, Commisso: "Ora trovate i soldi per aggiustarlo"
15 gennaio 2021 18:15
Curva Fiesole: "Non abbiamo fatto nulla per la manifestazione di stasera"
30 ottobre 2020 15:15
Comunicato: "La Curva Fiesole non sarà un luogo per stare distanziati"
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Comunicato Juventus: intesa tra la società, i calciatori e Sarri per la riduzione dei compensi
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Comunicato della Lega: mercoledì 4 marzo si terrà un'assemblea urgente
01 marzo 2020 19:03
Comunicato della Lazio contro Gasperini: "Ciro Immobile non ha mai fatto simulazioni"
20 ottobre 2019 15:54
ACF, ecco i numeri ufficiali dei giocatori sulle maglie. Sottil prende il numero 11, Venuti il 23
16 agosto 2019 14:02
ACF, domani cancelli aperti dalle 17.30. Ecco cosa non sarà possibile introdurre allo stadio..
25 febbraio 2019 18:08
LETTERA DI UN TIFOSO COME VOI, FIORENTINO ED INNAMORATO DELLA FIORENTINA. TRA COMUNICATI “ANONIMI” E 1926... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
26 luglio 2018 00:41
Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"
19 dicembre 2017 14:16
Comunicato ACF, società stupita dalla decisione del GIP. Sempre stati corretti...
25 settembre 2017 21:20
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.
31 agosto 2017 20:46
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