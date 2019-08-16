ACF, ecco i numeri ufficiali dei giocatori sulle maglie. Sottil prende il numero 11, Venuti il 23

16 agosto 2019 14:02
Ecco tutti i numeri delle maglie della Fiorentina per la stagione 209/20:

1 TERRACCIANO Pietro

3 BIRAGHI Cristiano

4 MILENKOVIC Nikola

5 BADELJ Milan

6 RANIERI Luca

7 PULGAR Erick

8 CASTROVILLI Gaetano

9 SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo

10 BOATENG Kevin

11 SOTTIL Riccardo

14 DABO Bryan

15 CRISTOFORO Sebastian

16 EYSSERIC Valentin

17 CECCHERINI Federico

19 MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

20 PEZZELLA German Alejo

21 LIROLA Pol

23 VENUTI Lorenzo

24 BENASSI Marco

25 CHIESA Federico

27 ZURKOWSKI Szymoin

28 VLAHOVIC Dusan

30 SCHETINO Andreas

32 RASMUSSEN Jacob

33 BRANCOLINI Federico

35 GORI Gabriele

69 DRAGOWSKI Bartlomjei

77 THEREAU Cyril

93 TERZIC Aleksa

