ACF, ecco i numeri ufficiali dei giocatori sulle maglie. Sottil prende il numero 11, Venuti il 23
Ecco tutti i numeri delle maglie della Fiorentina per la stagione 209/20:1 TERRACCIANO Pietro3 BIRAGHI Cristiano4 MILENKOVIC Nikola5 BADELJ Milan6 RANIERI Luca7 PULGAR Erick8 CASTROVILLI Gaetano9 SIME...
Ecco tutti i numeri delle maglie della Fiorentina per la stagione 209/20:
1 TERRACCIANO Pietro
3 BIRAGHI Cristiano
4 MILENKOVIC Nikola
5 BADELJ Milan
6 RANIERI Luca
7 PULGAR Erick
8 CASTROVILLI Gaetano
9 SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo
10 BOATENG Kevin
11 SOTTIL Riccardo
14 DABO Bryan
15 CRISTOFORO Sebastian
16 EYSSERIC Valentin
17 CECCHERINI Federico
19 MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal
20 PEZZELLA German Alejo
21 LIROLA Pol
23 VENUTI Lorenzo
24 BENASSI Marco
25 CHIESA Federico
27 ZURKOWSKI Szymoin
28 VLAHOVIC Dusan
30 SCHETINO Andreas
32 RASMUSSEN Jacob
33 BRANCOLINI Federico
35 GORI Gabriele
69 DRAGOWSKI Bartlomjei
77 THEREAU Cyril
93 TERZIC Aleksa