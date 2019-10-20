Comunicato della Lazio contro Gasperini: "Ciro Immobile non ha mai fatto simulazioni"

Ecco il comunicato della Lazio che risponde ale inaccettabili frasi del mister dell'Atalanta Gasperini dopo la sfida di ieri allo stadio Olimpico:"La S.S. Lazio considera del tutto ingiustificate ed i...

Ecco il comunicato della Lazio che risponde ale inaccettabili frasi del mister dell'Atalanta Gasperini dopo la sfida di ieri allo stadio Olimpico:

"La S.S. Lazio considera del tutto ingiustificate ed inaccettabili le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini al termine della partita svoltasi all’Olimpico. Le affermazioni di Gasperini non hanno alcuna giustificazione alla luce della piena e riconosciuta fondatezza dei rigori provocati dalla sua squadra. Esse rappresentano anche una inaccettabile offesa alla professionalità ed alla correttezza di un giocatore come Ciro Immobile che non ha mai fatto ricorso a simulazioni di sorta nel corso della sua carriera".

Fonte: sslazio.it