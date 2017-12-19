Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto durante un evento al circolo Arci di Torrino. Al primo cittadino è stato chiesto anche come procede la questione stadio, ecco le parole di Nardella:...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto durante un evento al circolo Arci di Torrino. Al primo cittadino è stato chiesto anche come procede la questione stadio, ecco le parole di Nardella: "La parola ora passa ai tecnici che devono esaminare i documenti e i progetti. Per quanto riguarda la mia amministrazione come i fiorentini sanno e vedono stiamo facendo tutto al meglio per dare alla città lo stadio che merita. Comunicato? Positivo, che conferma una collaborazione ma ora la parola passa i tecnici che devono valìutare lo stato di avanzamento del progetto e dipende molto da quello". La notizia è riportata da Italpress.