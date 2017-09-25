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Comunicato ACF, società stupita dalla decisione del GIP. Sempre stati corretti...

ACF Fiorentina prende atto con grande sorpresa della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, che contraddice peraltro le conclusioni raggiunte dal Pubblico Minister...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 21:20
Comunicato ACF, società stupita dalla decisione del GIP. Sempre stati corretti... - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
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ACF Fiorentina prende atto con grande sorpresa della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, che contraddice peraltro le conclusioni raggiunte dal Pubblico Ministero alcuni mesi fa sullo stesso argomento. Nell’attesa di esaminare tutta la documentazione, la Società conferma la correttezza del proprio comportamento ed attende con fiducia le decisioni che verranno prese dalle Autorità competenti.

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