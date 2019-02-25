ACF, domani cancelli aperti dalle 17.30. Ecco cosa non sarà possibile introdurre allo stadio..
La sessione di allenamento di martedì 26 febbraio si svolgerà alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2019 18:08
I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 17:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.
Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.
I media interessati ad assistere all’allenamento potranno seguire la sessione dalla Tribuna Stampa.
A scriverlo è il sito ufficiale viola