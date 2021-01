Nodi economici sciolti: Kokorin è viola fino al 2024, lunedì sarà in Italia per le visite

Ieri sera vi avevamo aggiornati sulla situazione legata ad Aleksandr Kokorin e di quanto Mancini, Roberto e figlio, sano stati importanti per la trattativa (LEGGI L’ANTICIPAZIONE DI LABAROVIOLA), contratto che invece, come annunciato dallo stesso calciatore sarà di 3 anni e mezzo, ossia fino a giugno 2024. Il giocatore arriverà lunedì in Italia e dopo le visite mediche di rito sarà ufficiale la sua acquisizione alla Fiorentina. Sciolti dunque i nodi economici nella notte che lo separavano dal vestire la maglia viola. Il classe 1991 dunque rinforzerà l’attacco guidato da Prandelli che ad oggi, a livello gerarchico, vede Vlahovic e Ribery come coppia titolare.

Dopo Maleh arriva Kokorin ed è il secondo colpo in entrata per Daniele Pradè.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

