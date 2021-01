CorSport, Kokorin atteso questa mattina a Villa Stuart, domani primo allenamento con la Fiorentina

L’arrivo a Roma di Kokorin è in programma per questa mattina, quindi andrà a Villa Stuart per le visite mediche. Aleksandr Kokorin, 30 anni il prossimo 19 marzo, ricomincia dalla Fiorentina. La sfida è doppia: c’è fa contribuire a rilanciare un assurda che ha incontrato fin qui difficoltà gigantesche, ma soprattutto da cancellarsi di dosso l’etichetta di “bad-boy”. Vuole convincere il ct Cherchesov a portarlo al prossimo europeo, a fargli ritrovare quella Nazionale dove ha messo insieme 48 presenze con 2 gol ma che dal novembre 2017 non è più riuscito a riconquistare. Firmerà un contratto fino al 2024. Sarà a Firenze già dalla serata di oggi, pronto, domani, per il primo allenamento con Prandelli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

