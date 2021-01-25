Giornalista russo Gazzetta: "Allo Spartak stanno stappando champagne, sono increduli. Kokorin finito"

Kokorin è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina, ma dalla Russia non sono convinti che l'affare lo abbia fatto la società viola...

Il corrispondente russo per la Gazzetta dello Sport, Giorgio Kudinov, ha parlato a Lady Radio del nuovo acquisto della Fiorentina, Kokorin, queste le parole del giornalista:

"Se dico queste cose a Firenze non mi fanno più entrare, ma allo Sparak Mosca stanno stappando champagne per essersi liberati di Kokorin, ancora non credono sia tutto vero quello che è accaduto. Mancini e Capello ne hanno parlato bene? Si ma loro lo hanno avuto tanti anni fa. Il suo talento non si discute, è indubbiamente tra i più forti russi degli ultimi 20 anni ma le sue vicende lo hanno cambiato in negativo. In questo 2020 ha fatto poche cose al Sochi, una squadra di metà classifica. Adesso lo Spartak, che è un po la Juventus italiana, se ne libera con grande soddisfazione. Lui è un centravanti, ma dove gioca? Alla Fiorentina ci sono Ribery e Vlahovic. Se fa bene in Italia sono il più felice del mondo. Anche gli allenamenti, in Italia sono diversi da quelli russi, vedete Miranchuk, è andato via come una stella della Russia ma all'Atalanta sta facendo tanta fatica e nemmeno gioca"

LE PRIME PAROLE DI KOKORIN DA GIOCATORE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/kokorin-scelto-firenze-bellezza-segnare/128905/