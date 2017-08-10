Lo Zenit piomba su Politano, secco no del Sassuolo nonostante l'offerta importante...

Stando a quanto rivela TuttoMercatoWeb, lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini avrebbe cercato l'affondo per strappare Matteo Politano al Sassuolo. L'offerta del club russo presentata ai neroverd...

Stando a quanto rivela TuttoMercatoWeb, lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini avrebbe cercato l'affondo per strappare Matteo Politano al Sassuolo. L'offerta del club russo presentata ai neroverdi sarebbe stata di 12 milioni di euro più bonus, nonostante ciò il club di Squinzi avrebbe rimandato al mittente la proposta. Il futuro del ragazzo sembra dunque essere sempre a Sassuolo, con la Fiorentina che si è ormai defilata...