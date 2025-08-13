Medvedev( Zenit): "Non vogliamo Beltran, è uno spettacolo di pura fantasia questa notizia"

L'attaccante argentino è sul mercato e, dopo aver rifiutato il Flamengo, anche la pista russa si raffredda

Secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass, Lucas Beltràn non arriverà in Russia tra le fila dello Zenit San Pietroburgo e lo conferma proprio il presidente del consiglio direttivo del club Alexander Medvedev: "Questo è solo un pettegolezzo, è uno spettacolo di pura fantasia perché il giocatore non ci interessa." Di conseguenza, la notizia uscita ieri riguardo ad un'offerta di 10 milioni per l'argentino non dovrebbe trovare conferme dato che secondo il dirigente russo non ci sarebbe in atto nessuna trattativa per prendere il giocatore gigliato.

Beltràn alla Fiorentina è ormai fuori dal progetto visto che in Inghilterra non ha giocato sia contro il Nottingham che contro lo United e la dirigenza viola sta provando a cederlo quanto prima per completare l'attacco.