Lo Zenit San Pietroburgo vuole Federico Chiesa. Secco no della Fiorentina, il calciatore è incedibile
Secondo quanto annunciato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ci sarebbe stato un sondaggio russo per il talento della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 15:20
Secondo quanto raccolto da TMW Radio e annunciato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ci sarebbe anche lo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini su Federico Chiesa. Un sondaggio che avrebbe però visto il no secco della Fiorentina che considera incedibile il ragazzo nato e cresciuto in viola.