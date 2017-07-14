Lo Zenit San Pietroburgo vuole Federico Chiesa. Secco no della Fiorentina, il calciatore è incedibile

Secondo quanto annunciato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ci sarebbe stato un sondaggio russo per il talento della Fiorentina

Secondo quanto raccolto da TMW Radio e annunciato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ci sarebbe anche lo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini su Federico Chiesa. Un sondaggio che avrebbe però visto il no secco della Fiorentina che considera incedibile il ragazzo nato e cresciuto in viola.