Cinquini: “La Fiorentina dica chiaramente ad Antognoni che non serve. Ingiusta la proposta a ribasso”

Oggi uno degli ospiti all’appuntamento settimanale di Passione Fiorentina TV è Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina ed ex calciatore:

“Credo che la Fiorentina si sia trovata in una situazione complicata che andava gestita diversamente. Gattuso sarebbe venuto a Firenze per cercare di essere nei presi della zona europea. La trattativa è saltata e poi la verità ancora non si sa. Rino e Mendes non hanno parlato. Sembra ci sia stata una richiesta molto elevata di commissioni ma credo che prima di partire Gattuso abbia dato le sue indicazioni e accettate. La Fiorentina ora ha cercato di prendere un allenatore molto bravo. Prendendo italiano forse si sconfessano gli obiettivi che erano stati fissati con Gattuso. Il suo CV da allenatore è diverso, buon allenatore ma se la trattativa è in alto mare. Commisso che ritengo un grande imprenditore, qualcuno dovrebbe colloquiare di più sul mondo del calcio. Commisso deve cercare alleati, non combattere una guerra da solo. Non so su chi virerà la dirigenza viola, spesso sia un allenatore che soddisfi le esigenze del tifo Fiorentina. “La Fiorentina è mia e quindi a casa mia faccio ciò che voglio”, se fossi un suo consigliere gli direi è vero che te sei il proprietario ma la Fiorentina appartiene a Firenze ed ai tifosi, confrontati con loro. I tifosi torneranno allo stadio, bisogna rispettarli ma essere chiari su cosa si vuole raggiungere”.

Ad Antognoni è stato proposto il ruolo di scout di giovani, con ingaggio più basso…

“Serve chiarezza, onestà ed attributi. Se la Fiorentina vuole fare a meno di Antognoni che lo dica chiaramente, per primo a lui e poi ai tifosi, ed il perchè. Qualche mese fa gli avevo detto che c’erano delle problematiche ma siccome è il suo grande amore, sminuisce sempre i pericoli che girano intorno. Ad Antognoni non va fatta una proposta a ribasso. A Pradè è stato affiancato Burdisso. A tutto sovrintende Joe Barone. Credo che si debba portare rispetto a Giancarlo.

Qual è il ruolo migliore per Antognoni?

“Stare vicino a Pradè e Barone nello staff, dare consigli, fare il tramite a livello tecnico ma non solo con la città. Giancarlo ha dedicato la sua carriera alla Fiorentina, poteva andare in squadre molto più importanti. Ha dato tutto a Firenze ed ha restituito fino ad un certo punto. Se la Fiorentina ritiene che Antognoni non sia più necessario va detto. Dargli un ruolo molto marginale non mi sembra dignitoso nei suoi confronti”.

Pensi che la nuova proprietà non sia rispettosa?

“Vuol dire parlare chiaramente. Si chiama e gli si dice noi non abbiamo più bisogno della tua collaborazione, questo anche nel rispetto della società. Se ritengono che non debba più far parte dello staff dirigenziale se ne devono assumere le responsabilità, decisione rispettabilissima. Gli avvenimenti poi diranno se è stato giusto o meno”.

