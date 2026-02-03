3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:02

Cinquini: “La Fiorentina è in vendita e sarà ceduta quando verrà trovato l’acquirente giusto”

3 Febbraio · 16:04

Aggiornamento: 3 Febbraio 2026 · 16:04

L’ex dirigente viola si è espresso sul calciomercato della Fiorentina, mostrando qualche perplessità sul centrocampo

Oreste Cinquini ha parlato a Lady Radio per commentare i cambiamenti apportati dalla Fiorentina sul mercato: “Forse si poteva fare di più a centrocampo dove mi sarei aspettato qualcosa di importante, ma sono arrivati Solomon e Harrison, due esterni che possono dare una grande mano al gioco di Vanoli, Rugani, che ha grande esperienza, anche se qualche acciacco ce l’ha sicuramente.

Spero che Paratici porti la sua esperienza nella Fiorentina e che dia serenità. Credo che ci siano dei problemi di spogliatoio, giocatori imprescindibili sono stati improvvisamente messi sul mercato, come Ranieri, Gosens e Gudmundsson. Credo che dietro l’arrivo di Paratici ci sia qualcuno dietro, perché la Fiorentina è in vendita e sarà ceduta nel momento in cui Joseph Commisso troverà l’acquirente giusto”.

