Cinquini: ''La viola corre il serio rischio di un campionato da metà classifica. Dovesse arrivare un acquirente...''

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini ha parlato a Radio Fiesole: “La proprietà della Fiorentina è molto oculata. Ma questo è anche un bene, perché quando un domani arriveranno dei nuovi proprietari tr...

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini ha parlato a Radio Fiesole: “La proprietà della Fiorentina è molto oculata. Ma questo è anche un bene, perché quando un domani arriveranno dei nuovi proprietari troveranno una società sana. Credo che se dovesse esserci un acquirente questo potrebbe trovare un accordo in tempi brevi. Corvino ha fatto scelte rischiose e coraggiose. All’interno della Fiorentina non mi sembra ci sia un’aria salubre, non c’è l’atmosfera di stimolo reciproco tra società e squadra. Il rischio di fare un campionato di media classifica è reale”.