Cinquini: “Sarri non è adatto per la Fiorentina, questa dirigenza non è abile a rapportarsi con gli allenatori”

A Lady Radio è intervenuto il dirigente sportivo Oreste Cinquini per parlare del futuro tecnico viola: “Non ho capito perché Palladino se ne sia andato dopo tutti gli attestati di stima che ha ricevuto da Commisso anche nei giorni prima delle dimissioni, per questo dico che questa situazione è molto strana. Purtroppo stare senza tecnico ora è un problema perché bisogna programmare la stagione e prendere delle decisioni forti riguardo a chi tenere e chi far partire quanto prima. Mi piacerebbe Pioli perché è un grande uomo ed un allenatore davvero capace che conosce la piazza e sarebbe perfetto.”

Su Sarri: “Lui è un allenatore straordinario, però uno che ha una personalità ingombrante e si arrabbia con la società senza problemi, per quello non è adatto per questa Fiorentina. Questa società non è molto abile a parlare con l’allenatore quotidianamente ed è un suo limite.”