Cinquini: “Da Kean dipenderà il futuro della Fiorentina. Dodò non ha eguali nel suo ruolo al mondo”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato in onda su Radio Bruno del futuro della società di Commisso. Ecco le sue dichiarazioni: “Con Pioli la Fiorentina ha fatto una scelta umana su un grande allenatore, per me Stefano è un figlioccio. Ha coltivato la sua passione per il calcio da allenatore e ha vinto anche uno scudetto.”

Sul mercato: “Il nodo attorno a De Gea era importante da sciogliere; una scelta facile riconfermarlo. Dodò secondo me non ha rivali sulla destra, forse è inferiore solo ad Hakimi. Vorrei che il procuratore di Kean ci indicasse al più presto il suo futuro: potrebbe essere l’ago della bilancia del mercato e della prossima stagione della Fiorentina”