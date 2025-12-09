Cinquini: “Pradè deve tornare e prendere in mano la situazione, è l’unico che saprebbe gestirla”

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per parlare della Fiorentina: “Manca la testa, manca la persona che dà determinate garanzie e fiducia. Serve che qualcuno tracci la via che ci porti fuori da una situazione molto molto pericolosa. Se ognuno rimane sulle sue posizioni è un problema, ma siamo sicuri che qualcuno non manovri ancora dall’esterno?

Serve che torni Pradè e prenda in mano la situazione, è l’unico che potrebbe gestire questa situazione. Se non può tornare, serve una persona di esperienza. Bisogna azzerare tutto. Spero che Vanoli preservi sette giocatori per una partita importantissima come quella contro il Verona, perché sennò le speranze si assottigliano e si fa come nel 92-93, quando siamo retrocessi dopo esserci scannati”.