Cinquini: "Kokorin lo considero una seconda punta non un centravanti"

Cinquini ha espresso la sua opinione anche su Ribery.

L'ex direttore sportivo della Fiorentina,, è intervenuto su Radio Bruno Toscana e ha parlato del possibile nuovo acquisto della Fiorentina.

Queste le sue parole: "Kokorin? L'ho avuto quattro anni con il tecnico Capello in nazionale e allo Zenit il mister Mancini. Ha molta tecnica ed è veloce, ama aggredire gli spazi. Lo considero una seconda punta più che un centravanti. Preferisce giocare a sinistra, è destro quindi ama rientrare sul piede migliore. Fisicamente ha un motore potente. Il suo difetto è nel colpire il pallone di testa nello stacco da terra. Lui ha anche un po' le caratteristiche di Ribery però si sacrifica e ama la corsa. Credo che possa fare davvero bene. Conosce le vicende fuori dal campo, ma per quello che riguarda il lavoro non posso dire nulla perché si applica sempre".

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