Cinquini: "Firenze piazza importante, Italiano potrebbe pagare dazio. Addio Ribery? Nuovo ciclo"

Le parole di Oreste Cinquini ai microfoni di Lady Radio

Oreste Cinquini, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ITALIANO "Italiano è un buon allenatore e un giovane importante. Ha fatto benissimo a Trapani e a La Spezia. È emergente come Dionisi e come lo era De Zerbi, credo farà una bella carriera. La Fiorentina doveva però prima annunciare il programma. Vincenzo potrebbe pagare dazio perché Fiorentina è piazza importante. Giampaolo, ad esempio al Milan, non fece bene. Spero non succeda questo ma Italiano sta facendo un passo problematico. Gattuso era ambizioso e veniva da campionati importanti, Italiano viene da un'altra realtà. La società dovrà aiutarlo in questo senso".

ADDIO RIBERY "Potrebbe annunciare la strada verso una programmazione coi giovani. Aveva parlato con Gattuso e doveva restare. Per Italiano sarebbe stato difficile gestire Franck, che non può sottoporsi alle sedute lunghissime del tecnico ex Spezia. Era uno che però quando stava in campo si vedeva ed aveva un certo peso nello spogliatoio".

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