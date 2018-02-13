Cinquini: "DV ha imposto il risanamento, ma le scelte di Corvino non stanno dando i risultati sperati"
Oresti Cinquini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Della Valle ha imposto il risanamento del bilancio, perché c’era un buco nei conti viola".Prosegue su Corvino: "Certo le scelte di Corvino a...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 19:37
Oresti Cinquini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Della Valle ha imposto il risanamento del bilancio, perché c’era un buco nei conti viola".
Prosegue su Corvino: "Certo le scelte di Corvino al momento purtroppo non stanno dando i risultati aspettati ma prima di attribuire responsabilità a Corvino bisognerebbe capire bene quali siano stati appunto questi input".