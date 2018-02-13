Cinquini: "DV ha imposto il risanamento, ma le scelte di Corvino non stanno dando i risultati sperati"

Oresti Cinquini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Della Valle ha imposto il risanamento del bilancio, perché c’era un buco nei conti viola".Prosegue su Corvino: "Certo le scelte di Corvino a...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2018 19:37

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