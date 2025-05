Cinquini: “Su Palladino pesa l’ombra di Italiano, ma è forte. Commisso tenga Kean e Dodo”

L’ex viola Oreste Cinquini ha parlato a Radio Firenzeviola delle ultime novità di casa Fiorentina: “Stasera la Fiorentina ha tutto in regola per passare il turno. Grazie a Ranieri per aver tenuto in vita la squadra. Abbiamo un 60% di possibilità di passare. Con la Roma ho visto una Fiorentina tonica e il recupero di Dodo è miracoloso, e speriamo che Kean abbia superato le sue difficoltà.”

Sul rinnovo contrattuale di Palladino: “Mossa intelligente che da potere al mister sia verso lo spogliatoio, sia verso la dirigenza. Commisso è uno che ha fiducia e soprattutto da fiducia ai suoi uomini fino all’ultimo. Dare la notizia prima di una partita così importante è un bel segnale di stima. Il giudizio finale su Palladino lo danno i risultati, ma fin’ora è stato un buon percorso. Su Raffaele ha pesato l’eredità di Italiano, ma sia lui che la dirigenza quest’anno hanno avuto ottime intuizioni come Kean e De gea. Soprattutto Moise è diventato un giocatore importante e può ancora crescere molto, soprattutto a livello mentale. Anche Dodo è un gran giocatore, la Fiorentina dovrebbe tenerlo, ma trattenere giocatori ambiziosi è complicato.

Riguardo alla poca esperienza di Palladino: “Sicuramente l’esperienza è fondamentale, ma in una piazza come Firenze si possono dimostrare le proprie capacità. Mi sembra che il problema di Palladino possa essere il confronto con la società per crescere: per esempio, nella partita di Siviglia un po’ più di coraggio ci sarebbe voluto. Un allenatore dovrebbe essere aiutato anche dalla società perché la crescita dell’allenatore passa anche da un confronto che magari non c’è a pieno e la crescita deve essere armonica: la scelta del rinnovo da parte del presidente è stata intelligente.”