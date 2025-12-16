Cinquini: "Commisso venderà la Fiorentina nonostante le smentite. Ha fatto molto per la squadra"

L'ex dirigente della Fiorentina analizza la situazione in casa Viola ed esprime il suo pensiero sul presidente Commisso

Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha analizzato la situazione della squadra di Paolo Vanoli. A Lady Radio ha suggerito il nome di Antognoni per salvare la squadra.

Le sue parole: "Alla Fiorentina servirebbe una figura capace di imprimere una svolta netta. Sui giornali si leggono vari nomi, ma la società andrebbe affidata a persone fiorentine o comunque a veri tifosi viola, a chi ha sempre lavorato con dedizione e sentimento mettendo il bene della squadra al primo posto, come Antognoni. La situazione è ormai a un passo dal diventare disperata. Purtroppo credo che Commisso abbia l’intenzione di vendere la Fiorentina, nonostante le smentite: ha fatto molto, ma le sue condizioni di salute non gli consentono di essere presente a Firenze per seguire direttamente la gestione. Chi si rapporta con lui sembra non riuscire a individuare una soluzione efficace. Adesso ci attendono due gare decisive e mi auguro di non intervenire troppo tardi, quando ormai il danno è già fatto".