Corriere: contro l'Inter sarà già emergenza per Pioli. Fuori Chiesa, Saponara e Badelj, i nuovi non convincono...

Il Corriere fiorentino si sofferma, oggi, sulla circostanza che la prima di campionato contro l'Inter proporrà già una situazione di emergenza per Stefano Pioli. Fuori Chiesa (squalificato) e, con ogn...

Il Corriere fiorentino si sofferma, oggi, sulla circostanza che la prima di campionato contro l'Inter proporrà già una situazione di emergenza per Stefano Pioli. Fuori Chiesa (squalificato) e, con ogni probabilità, Badelj e Saponara. Le alternative, specie tra i nuovi, non sembrano convincere: in particolare, il giovane Zekhnini non ha particolarmente brillato in questo precampionato. Davanti, invece, si preannuncia un gustoso ballottaggio tra Simeone e Babacar.