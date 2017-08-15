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Corriere: contro l'Inter sarà già emergenza per Pioli. Fuori Chiesa, Saponara e Badelj, i nuovi non convincono...

Il Corriere fiorentino si sofferma, oggi, sulla circostanza che la prima di campionato contro l'Inter proporrà già una situazione di emergenza per Stefano Pioli. Fuori Chiesa (squalificato) e, con ogn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 12:09
Corriere: contro l'Inter sarà già emergenza per Pioli. Fuori Chiesa, Saponara e Badelj, i nuovi non convincono... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere fiorentino si sofferma, oggi, sulla circostanza che la prima di campionato contro l'Inter proporrà già una situazione di emergenza per Stefano Pioli. Fuori Chiesa (squalificato) e, con ogni probabilità, Badelj e Saponara. Le alternative, specie tra i nuovi, non sembrano convincere: in particolare, il giovane Zekhnini non ha particolarmente brillato in questo precampionato. Davanti, invece, si preannuncia un gustoso ballottaggio tra Simeone e Babacar.

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