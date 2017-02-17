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Corriere: Fiorentina, l'Europa a passo di aragosta

Il Corriere fiorentino oggi in edicola parla della gara di ieri in Germania. L'Europa a passo di aragosta, scrive il quotidiano: una vittoria ottenuta regalando un tempo e senza nemmeno un tiro in por...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2017 11:13
Corriere: Fiorentina, l'Europa a passo di aragosta -
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Europa
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Il Corriere fiorentino oggi in edicola parla della gara di ieri in Germania. L'Europa a passo di aragosta, scrive il quotidiano: una vittoria ottenuta regalando un tempo e senza nemmeno un tiro in porta di Kalinic. Una vittoria storica e fortunata che avvicina i viola agli ottavi.

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