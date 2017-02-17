Corriere: Fiorentina, l'Europa a passo di aragosta
Il Corriere fiorentino oggi in edicola parla della gara di ieri in Germania. L'Europa a passo di aragosta, scrive il quotidiano: una vittoria ottenuta regalando un tempo e senza nemmeno un tiro in por...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2017 11:13
Il Corriere fiorentino oggi in edicola parla della gara di ieri in Germania. L'Europa a passo di aragosta, scrive il quotidiano: una vittoria ottenuta regalando un tempo e senza nemmeno un tiro in porta di Kalinic. Una vittoria storica e fortunata che avvicina i viola agli ottavi.