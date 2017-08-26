Corriere fiorentino: la tregua dopo la tempesta. Domani in 20mila al Franchi per sostenere la squadra...

La tregua dopo la tempesta: è il concetto espresso dal Corriere fiorentino, che evidenzia come, dopo un'estate all'insegna delle contestazioni alla proprietà, la tifoseria abbia deciso di placarsi per...

La tregua dopo la tempesta: è il concetto espresso dal Corriere fiorentino, che evidenzia come, dopo un'estate all'insegna delle contestazioni alla proprietà, la tifoseria abbia deciso di placarsi per sostenere la squadra. Domani ci saranno circa 20 mila supporters viola al Franchi, per la gara contro la Samp: tutti compatti e uniti, per un unico obiettivo.