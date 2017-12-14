Corriere della Sera: un rigore (con Var) premia la Fiorentina all’ultimo respiro

“Un rigore (con Var) premia la Fiorentina all’ultimo respiro" è il titolo che si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, in merito alla partita di ieri tra la Fiorentina di...

“Un rigore (con Var) premia la Fiorentina all’ultimo respiro" è il titolo che si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, in merito alla partita di ieri tra la Fiorentina di Stefano Pioli e la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Le reti decisive, nella cornice di uno stadio “Franchi” semi deserto, sono state messe a segno da Babacar, in rete dopo nemmeno due minuti di gioco, e da Jordan Veretout, impeccabile dal dischetto. In mezzo le reti di Barreto e Gaston Ramirez che però non sono state sufficienti per invertire l’inerzia della gara. La squadra di Pioli scenderà nuovamente in campo il prossimo 26 dicembre, contro la vincente della sfida tra Lazio e Cittadella