Corriere: oltre 145mila paganti nelle prime quattro gare interne. È rinascimento viola

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui numeri messi via nelle prime quattro di campionato al Franchi. La Fiorentina ha fatto oltre 145mila paganti, una cifra che sa di vero e proprio...

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui numeri messi via nelle prime quattro di campionato al Franchi. La Fiorentina ha fatto oltre 145mila paganti, una cifra che sa di vero e proprio rinascimento Viola. Un dato che entusiasma e che fa il paio con i 28mila abbonamenti sottoscritti a scatola chiusa in estate.