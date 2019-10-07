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Corriere Fiorentino: la vittoria della difesa. Da Drago a Caceres, tutti decisivi dietro

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi titola “La vittoria della difesa”. Tutti decisivi gli uomini della retroguardia, con Caceres che giganteggia, Milenkovic che segna e Pezzella che infonde sicurez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 10:06
Corriere Fiorentino: la vittoria della difesa. Da Drago a Caceres, tutti decisivi dietro - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi titola “La vittoria della difesa”. Tutti decisivi gli uomini della retroguardia, con Caceres che giganteggia, Milenkovic che segna e Pezzella che infonde sicurezza al reparto. E nell’unica sbavatura difensiva ci mette una pezza Dragowski.

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