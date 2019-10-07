Corriere Fiorentino: la vittoria della difesa. Da Drago a Caceres, tutti decisivi dietro
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi titola “La vittoria della difesa”. Tutti decisivi gli uomini della retroguardia, con Caceres che giganteggia, Milenkovic che segna e Pezzella che infonde sicurez...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 10:06
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi titola “La vittoria della difesa”. Tutti decisivi gli uomini della retroguardia, con Caceres che giganteggia, Milenkovic che segna e Pezzella che infonde sicurezza al reparto. E nell’unica sbavatura difensiva ci mette una pezza Dragowski.