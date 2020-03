Gaetano Castrovilli è protagonista stamani sulle colonne del Corriere dello Sport. Il centrocampista, che ieri ha parlato a Sky sport per descrivere le sue giornate in quarantena, è più che mai al centro del progetto viola. Il talento pugliese è tra i più corteggiati sul mercato ma, secondo il quotidiano, la Fiorentina ha alzato un muro invalicabile: Castro non si vende. La prossima stagione sarà ancora con il giglio sul petto, con Euro 2021 nel mirino.