Corr. Sera: Sousa via, qualcuno in Fiorentina vuole Ranieri
Il Corriere della Sera in edicola oggi riparte dal match di ieri evidenziando i fischi della Fiesole a Sousa ed i grandi applausi per Claudio Ranieri, autore del miracolo Leicester nella scorsa stagio...
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2017 11:04
Il Corriere della Sera in edicola oggi riparte dal match di ieri evidenziando i fischi della Fiesole a Sousa ed i grandi applausi per Claudio Ranieri, autore del miracolo Leicester nella scorsa stagione. Non un apprezzamento isolato, secondo il giornale, perché qualcuno in società (Corvino?) sta pensando seriamente al tecnico romano per la prossima stagione.