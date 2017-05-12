Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie

Il Corriere fiorentino oggi in edicola effettua un parallelismo tra le situazioni vissute da Federico Bernardeschi e Keita Baldé. Entrambi giovani (il viola, classe '94, ha un anno in più), entrambi a...

Il Corriere fiorentino oggi in edicola effettua un parallelismo tra le situazioni vissute da Federico Bernardeschi e Keita Baldé. Entrambi giovani (il viola, classe '94, ha un anno in più), entrambi a 14 gol stagionali, entrambi appetiti dai top club mondiali. Per Fiorentina e Lazio, dunque, si preannuncia un'estate di offerte, col dubbio se resistere o lasciare andare i propri gioielli per far cassa.