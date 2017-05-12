Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie
Il Corriere fiorentino oggi in edicola effettua un parallelismo tra le situazioni vissute da Federico Bernardeschi e Keita Baldé. Entrambi giovani (il viola, classe '94, ha un anno in più), entrambi a...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 10:26
Il Corriere fiorentino oggi in edicola effettua un parallelismo tra le situazioni vissute da Federico Bernardeschi e Keita Baldé. Entrambi giovani (il viola, classe '94, ha un anno in più), entrambi a 14 gol stagionali, entrambi appetiti dai top club mondiali. Per Fiorentina e Lazio, dunque, si preannuncia un'estate di offerte, col dubbio se resistere o lasciare andare i propri gioielli per far cassa.