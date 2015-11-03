Notizie Keita Fiorentina

Mercato Fiorentina, Tuttosport: occhi su Keita del Parma e Karlström dell'Udinese
29 gennaio 2026 10:19
Repubblica: "Fiorentina su Mandela Keita ma c'è la concorrenza del Bologna di Italiano. Situazione spiacevole"
07 luglio 2024 07:50
CorSport, Berardi è il sogno della Fiorentina ma spunta l’idea Keita Balde
10 novembre 2021 09:56
La Sampdoria compra Keita, pronto per giocare contro la Fiorentina? No, ha il Covid. I dettagli
28 settembre 2020 21:07
Sky, la Sampdoria ha chiuso per Keita Balde che torna domani in Italia
17 settembre 2020 22:29
Sky, Keita Balde idea per la Fiorentina, a gennaio vicino all'arrivo a Firenze
15 giugno 2020 20:24
CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco
14 dicembre 2019 16:26
Keita non chiude al trasferimento: "Per ora sono al Monaco, poi staremo a vedere". Pradè ci ripensa...
26 agosto 2019 15:37
Repubblica, da Keita a Bergwin tutte le possibili alternative a De Paul
15 agosto 2019 13:44
La Nazione, Simeone lascerà la Fiorentina se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Su di lui...
23 luglio 2019 13:46
Balotelli, pronto il nuovo contratto con la Fiorentina, manca solo l'ok di Commisso. Keita...
22 luglio 2019 12:34
Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie
12 maggio 2017 10:26
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