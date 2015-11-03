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Notizie Keita Fiorentina

Mercato Fiorentina, Tuttosport: occhi su Keita del Parma e Karlström dell'Udinese

29 gennaio 2026 10:19

Repubblica: "Fiorentina su Mandela Keita ma c'è la concorrenza del Bologna di Italiano. Situazione spiacevole"

07 luglio 2024 07:50

CorSport, Berardi è il sogno della Fiorentina ma spunta l’idea Keita Balde

10 novembre 2021 09:56

La Sampdoria compra Keita, pronto per giocare contro la Fiorentina? No, ha il Covid. I dettagli

28 settembre 2020 21:07

Sky, la Sampdoria ha chiuso per Keita Balde che torna domani in Italia

17 settembre 2020 22:29

Sky, Keita Balde idea per la Fiorentina, a gennaio vicino all'arrivo a Firenze

15 giugno 2020 20:24

CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco

14 dicembre 2019 16:26

Keita non chiude al trasferimento: "Per ora sono al Monaco, poi staremo a vedere". Pradè ci ripensa...

26 agosto 2019 15:37

Repubblica, da Keita a Bergwin tutte le possibili alternative a De Paul

15 agosto 2019 13:44

La Nazione, Simeone lascerà la Fiorentina se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Su di lui...

23 luglio 2019 13:46

Balotelli, pronto il nuovo contratto con la Fiorentina, manca solo l'ok di Commisso. Keita...

22 luglio 2019 12:34

Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie

12 maggio 2017 10:26

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