Dopo i vari addii a parametro zero la Fiorentina deve ricostruire il centrocampo. La società viola avrebbe messo nel mirino Mandela Keita, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Anversa. Non sarà facile portarlo a Firenze, e questo Pradè lo sa. Sul belga non ci sarebbe solo la Fiorentina, ma anche il Bologna dell’ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Una situazione non gradevole in casa viola, la concorrenza sta mettendo in grosse difficoltà la dirigenza viola. Lo scrive Repubblica.