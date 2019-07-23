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La Nazione, Simeone lascerà la Fiorentina se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Su di lui...

Secondo quanto ha scritto La Nazione, in Italia Giovanni Simeone è stato cercato da Verona, Sassuolo e Lazio. Se dovesse arrivare un nuovo attaccante indifferentemente che questo sia Keita o Balotelli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 13:46
La Nazione, Simeone lascerà la Fiorentina se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Su di lui... -
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Secondo quanto ha scritto La Nazione, in Italia Giovanni Simeone è stato cercato da Verona, Sassuolo e Lazio. Se dovesse arrivare un nuovo attaccante indifferentemente che questo sia Keita o Balotelli, il Cholito lascerà la Fiorentina.

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