La Nazione, Simeone lascerà la Fiorentina se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Su di lui...

Secondo quanto ha scritto La Nazione, in Italia Giovanni Simeone è stato cercato da Verona, Sassuolo e Lazio. Se dovesse arrivare un nuovo attaccante indifferentemente che questo sia Keita o Balotelli...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2019 13:46

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