La Nazione, Simeone lascerà la Fiorentina se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Su di lui...
Secondo quanto ha scritto La Nazione, in Italia Giovanni Simeone è stato cercato da Verona, Sassuolo e Lazio. Se dovesse arrivare un nuovo attaccante indifferentemente che questo sia Keita o Balotelli...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 13:46
Secondo quanto ha scritto La Nazione, in Italia Giovanni Simeone è stato cercato da Verona, Sassuolo e Lazio. Se dovesse arrivare un nuovo attaccante indifferentemente che questo sia Keita o Balotelli, il Cholito lascerà la Fiorentina.