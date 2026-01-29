Mercato Fiorentina, Tuttosport: occhi su Keita del Parma e Karlström dell’Udinese

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato della Fiorentina. Secondo il quotidiano, i viola hanno bisogno di rinforzi non solo in difesa ma anche in mezzo al campo. Tra i profili seguiti torna d’attualità quello di Orel Mangala, mediano del Lione già osservato in passato.

Emergono inoltre due nuovi nomi per la mediana: il primo è il belga Mandela Keita, attualmente al Parma, club che proprio nelle ultime ore ha accolto Hans Nicolussi Caviglia. Il secondo profilo finito sul taccuino della Fiorentina è lo svedese dell’Udinese Jesper Karlström, in scadenza di contratto a giugno, con un’opzione a favore dei friulani per un’ulteriore stagione.