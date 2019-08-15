Repubblica, da Keita a Bergwin tutte le possibili alternative a De Paul

Secondo quanto scrive La Repubblica, sono diverse la alternative a De Paul. Una è sicuramente la pista che porta a Keita del Monaco. Il senegalese è in uscita ed è duttile. Un'altra strada porta a Pol...

A cura di Redazione Labaroviola 15 agosto 2019 13:44

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