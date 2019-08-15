Repubblica, da Keita a Bergwin tutte le possibili alternative a De Paul
Secondo quanto scrive La Repubblica, sono diverse la alternative a De Paul. Una è sicuramente la pista che porta a Keita del Monaco. Il senegalese è in uscita ed è duttile. Un'altra strada porta a Pol...
Secondo quanto scrive La Repubblica, sono diverse la alternative a De Paul. Una è sicuramente la pista che porta a Keita del Monaco. Il senegalese è in uscita ed è duttile. Un'altra strada porta a Politano dell'Inter ma i nerazzurri potrebbero cederlo solo di fronte ad un'offerta sostanziosa. La chiave potrebbe essere Biraghi in uscita dai viola. All'estero è viva la pista che porta a Ribery, recentemente svincolato dal Bayern Monaco anche se l'ostacolo è sicuramente l'ingaggio. Altro giocatore che spunta è Bergwin del PSV Eindhoven ma gli olandesi sparano alto.