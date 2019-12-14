Labaro Viola

CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta sondando anche il profilo di Keita Baldé del Monaco. Per il quotidiano è lui l'alternativa a Berardi del Sassuolo e Politano dell'Inter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 16:26
CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Berardi
Politano
Keita
Monaco
Condividi

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta sondando anche il profilo di Keita Baldé del Monaco. Per il quotidiano è lui l'alternativa a Berardi del Sassuolo e Politano dell'Inter.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok