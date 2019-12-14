CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta sondando anche il profilo di Keita Baldé del Monaco. Per il quotidiano è lui l'alternativa a Berardi del Sassuolo e Politano dell'Inter...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 16:26

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