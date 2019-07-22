Balotelli, pronto il nuovo contratto con la Fiorentina, manca solo l'ok di Commisso. Keita...

Secondo La Nazione, il vero obiettivo viola resta Mario Balotelli: il quotidiano parla di una bozza di contratto pronta per SuperMario, e a seconda del tetto ingaggi che verrà fissato da Commisso la F...

Secondo La Nazione, il vero obiettivo viola resta Mario Balotelli: il quotidiano parla di una bozza di contratto pronta per SuperMario, e a seconda del tetto ingaggi che verrà fissato da Commisso la Fiorentina avrà o meno il via libera per chiudere l'operazione. Il summit a New York di domani sarà decisivo in questo senso.

Per il mercato si parla di una cifra non inferiore ai 70 milioni, anche se ci vorrà ancora qualche giorno prima di piazzar il primo colpo. La priorità è chiudere la telenovela Federico Chiesa. Per Keita Balde c’è stato un incontro e le parti hanno deciso di aggiornarsi alla fine della settimana. Il problema da risolvere è la posizione del giocatore che vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo. Il senegalese non ha preclusioni su Firenze, ma tentenna dopo troppe tappe in prestito. Fiorentina e Monaco invece sono convinte che l’affare si chiuderà fissando un diritto di riscatto