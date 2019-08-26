Keita non chiude al trasferimento: "Per ora sono al Monaco, poi staremo a vedere". Pradè ci ripensa...

Keita Balde ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esprimendosi sul suo futuro dopo il ritorno al Monaco. Ecco le sue parole: "Sono stato molto bene qui all'Inter e stasera sarò allo stadio....

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2019 15:37

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