Keita non chiude al trasferimento: "Per ora sono al Monaco, poi staremo a vedere". Pradè ci ripensa...
Keita Balde ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esprimendosi sul suo futuro dopo il ritorno al Monaco. Ecco le sue parole: "Sono stato molto bene qui all'Inter e stasera sarò allo stadio....
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 15:37
Keita Balde ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esprimendosi sul suo futuro dopo il ritorno al Monaco. Ecco le sue parole: "Sono stato molto bene qui all'Inter e stasera sarò allo stadio. Vedo molto bene la squadra in vista della stagione. Futuro? Per il momento sono al Monaco, poi staremo a vedere". La porta resta dunque aperta per un'ulteriore offensiva viola, con Pradé che potrebbe tornare a dirottare su di lui i suoi sforzi.